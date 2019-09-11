В Татарстане мужчина, который перечислил «Аль-Каиде»* 27 400 долларов США, приговорен к 9 годам колонии

СЕГОДНЯ 15:36 2019-09-11T15:36:17+03:00

Он так и не признал своей вины. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Также было установлено, что он занимался вербовкой в террористическую организацию и склонял к совершению преступлений

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47-летнего Алексея Верезумского в Татарстане суд признал виновным по уголовной статье «содействие террористической деятельности».

Так, было доказано, что в селе Ютазы он вместе с сообщником, который сейчас объявлен в международный розыск, вербовали и вовлекали татарстанцев к вступлению в международно-террористическую организацию «Имарат Кавказ»*, а также склоняли их к совершению террористических преступлений на территории Северокавказского региона России.

Мало того, в 2012 году Верезумский перевел 27 400 долларов США в Пакистан для финансирования банд «Аль-Каиды»*.

- Свою вину мужчина не признал. Суд приговорил его к 9 годам колонии общего режима, - сообщили в следственном комитете Татарстана.

* запрещенная в России террористическая организация

ИСТОЧНИК KP.RU