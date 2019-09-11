2019-09-11T16:27:21+03:00
Происшествия

Казанец продавший своему знакомому кокаин приговорен за это к 6,5 годам колонии

В свою очередь, мужчина купил наркотик через интернет
Олег ЛУГОВОЙ
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Фото: pixabay.comФото: pixabay.com
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Виновным в незаконном сбыте наркотиков в значительном размере признали 29-летнего жителя Казани.

Как было доказано, в марте текущего года он через интернет смог купить у неустановленного лица кокаин общей массой 0,58 грамма. А уже в марте на улице Деревня Универсиады решил перепродать его своему знакомому.

Вот только последний оказался участником проверочной закупки, организованной правоохранителями. Когда сделка была совершена, продавца тут же задержали.

- Мужчина свою вину признал. В итоге суд приговорил его к 6,5 годам колонии строгого режима, - сообщили в прокуратуре Татарстана. – Данный приговор пока не вступил в законную силу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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