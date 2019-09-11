Казанец продавший своему знакомому кокаин приговорен за это к 6,5 годам колонии
Виновным в незаконном сбыте наркотиков в значительном размере признали 29-летнего жителя Казани.
Как было доказано, в марте текущего года он через интернет смог купить у неустановленного лица кокаин общей массой 0,58 грамма. А уже в марте на улице Деревня Универсиады решил перепродать его своему знакомому.
Вот только последний оказался участником проверочной закупки, организованной правоохранителями. Когда сделка была совершена, продавца тут же задержали.
- Мужчина свою вину признал. В итоге суд приговорил его к 6,5 годам колонии строгого режима, - сообщили в прокуратуре Татарстана. – Данный приговор пока не вступил в законную силу.
ИСТОЧНИК KP.RU