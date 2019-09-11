2019-09-11T14:44:30+03:00
Происшествия

Жителя Чувашии за секс-насилие над малолетним приговорили к 15 годам колонии

Он завел ребенка к себе в квартиру, когда тот играл во дворе
Олег ЛУГОВОЙ
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Фото: Олег ЛУГОВОЙФото: Олег ЛУГОВОЙ
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45-летнего жителя Чебоксарского района признали виновным в секс-насилии над малолетним мальчиком.

Как было установлено в суде, 7 июня этого года пьяный мужчина за руку завел к себе в квартиру ребенка, который играл во дворе. У себя дома он надругался над мальчиком. А когда услышал с улицы, что ребенка ищут, то вышел к подъезду покурить. В этот момент мальчик смог сбежать из квартиры. Он обо всем рассказал своему деду. После обращения в полицию мужчину задержали. Было возбуждено уголовное дело. Подозреваемого на время следствия поместили под стражу.

- В итоге суд приговорил мужчину к 15 годам колонии строгого режима с последующим ограничением свободы сроком на один год, - сообщили в следственном комитете Чувашии. – Данное решение суда пока не вступило в свою законную силу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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