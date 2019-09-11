В Казани прокуратура потребовала наказать воспитательницу детсада, занявшуюся поборами
В прокуратуру Казани обратились родители дошкольников, которые воспитываются в одном из детских садов Кировского района города. С их слов, воспитательница потребовала у каждого "скинуться" по 250 рублей на учебные пособия, а также самим купить своим детям канцтовары для занятий. При этом, как утверждают родители, воспитательница еще и сама установила сроки сдачи денег, а также назначила ответственного за их сбор.
- Информацию об этом возмущенная мать подкрепила скриншотами переписки в одном из мессенджеров, - сообщили в прокуратуре Казани.
Изучив материалы предварительной проверки, прокуратура потребовала от руководства детсада наказать виновную в принудительных поборах воспитательницу.
ИСТОЧНИК KP.RU
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