В Казани прокуратура потребовала наказать воспитательницу детсада, занявшуюся поборами

СЕГОДНЯ 12:14 2019-09-11T12:14:31+03:00

Перед тем, как сделать выводы, сотрудники надзорного органа внимательно изучили переписку между воспитательницей и родителями детей. Фото: Анатолий ЖДАНОВ

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В прокуратуру Казани обратились родители дошкольников, которые воспитываются в одном из детских садов Кировского района города. С их слов, воспитательница потребовала у каждого "скинуться" по 250 рублей на учебные пособия, а также самим купить своим детям канцтовары для занятий. При этом, как утверждают родители, воспитательница еще и сама установила сроки сдачи денег, а также назначила ответственного за их сбор.

- Информацию об этом возмущенная мать подкрепила скриншотами переписки в одном из мессенджеров, - сообщили в прокуратуре Казани.

Изучив материалы предварительной проверки, прокуратура потребовала от руководства детсада наказать виновную в принудительных поборах воспитательницу.

ИСТОЧНИК KP.RU