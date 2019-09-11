В Казани стало выгодно ходить в кино на ночные сеансы

СЕГОДНЯ 11:58 2019-09-11T11:58:16+03:00

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Посещать ночные киносеансы теперь стало страшно выгодно, ведь сеть кинотеатров "Киномакс" дарит своим зрителям промокод на скидку 50%! Использовать промокод XOXOXO можно при покупке одновременно двух билетов на сеанс любого фильма после 22.00 с воскресенья по четверг (включительно).

Кстати, предусмотрено и спецпредложение при посещении кинобаров после 21.00. Зрителей ждет набор киномана всего за 299 рублей. В него входит средний попкорн, газированный напиток и игрушка. Подробности необходимо уточнять на месте.

Внимание! При покупке билетов в терминалах скидка не предоставляется!