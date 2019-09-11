2019-09-11T11:58:16+03:00
Звезды

В Казани стало выгодно ходить в кино на ночные сеансы

Сеть кинотеатров "Киномакс" запускает акцию
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Фото: Из материалов пресс-службыФото: Из материалов пресс-службы
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Посещать ночные киносеансы теперь стало страшно выгодно, ведь сеть кинотеатров "Киномакс" дарит своим зрителям промокод на скидку 50%! Использовать промокод XOXOXO можно при покупке одновременно двух билетов на сеанс любого фильма после 22.00 с воскресенья по четверг (включительно).

Кстати, предусмотрено и спецпредложение при посещении кинобаров после 21.00. Зрителей ждет набор киномана всего за 299 рублей. В него входит средний попкорн, газированный напиток и игрушка. Подробности необходимо уточнять на месте.

Внимание! При покупке билетов в терминалах скидка не предоставляется!

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