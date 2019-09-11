В Марий Эл 11-летний внук обокрал деда из-за компьютерных онлайн игр

СЕГОДНЯ 12:50 2019-09-11T12:50:18+03:00

Полицейским удалось выяснить каким образом мальчик смог обчистить счет так, чтобы об этом никто сразу не узнал

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В полицию обратился 58-летний житель Моркинского района республики. С его банковского счета пропали 58 тысяч рублей. При этом, по словам мужчины, денег он никому не перечислял, а карта и мобильный телефон были практически всегда перед глазами. Загадочности ситуации придавало и то, что никаких сообщений о списании денег не поступало.

- По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Кража", - сообщили в МВД Марий Эл.

В итоге полицейским удалось установить, что к краже может быть причастен 11-летний внук потерпевшего. Мальчик играет в компьютерные онлайн игры. Вот он и решил "занять" у дедушки - школьник переводил деньги с его карты на свой электронный кошелек, при этом своевременно удалял из телефона приходившие коды подтверждения операций.

ИСТОЧНИК KP.RU