В Марий Эл 11-летний внук обокрал деда из-за компьютерных онлайн игр
В полицию обратился 58-летний житель Моркинского района республики. С его банковского счета пропали 58 тысяч рублей. При этом, по словам мужчины, денег он никому не перечислял, а карта и мобильный телефон были практически всегда перед глазами. Загадочности ситуации придавало и то, что никаких сообщений о списании денег не поступало.
- По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Кража", - сообщили в МВД Марий Эл.
В итоге полицейским удалось установить, что к краже может быть причастен 11-летний внук потерпевшего. Мальчик играет в компьютерные онлайн игры. Вот он и решил "занять" у дедушки - школьник переводил деньги с его карты на свой электронный кошелек, при этом своевременно удалял из телефона приходившие коды подтверждения операций.
ИСТОЧНИК KP.RU
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