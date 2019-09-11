12 сентября в шести районах Казани отключат свет

СЕГОДНЯ 11:06 2019-09-11T11:06:20+03:00

Причина в плановом ремонте и техобслуживании на сетях

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В этот четверг, 12 сентября, с 8.00 до 17.00 обесточат дома Авиастроительного района: ул.Айдарова, 14, 16, ул.Северополюсная, 26, 26а, 28а, ул.Чапаева, 47, 51а, 51б, 53, 53а, 53б, 55, ул.Челюскина, 60, 60а.

А с 9.00 до 16.00 обесточат дома в частном секторе Кировского района: ул.1-я Красноборская, 5-16, ул.2-я Красноборская, 1-26, ул.3-я Красноборская, 4,11, ул.Еловая, 1-9а, ул.Завокзальная, 118-142, ул.Звездная, 13-17, ул.Поперечно-Красноборская, 6-18.

В свою очередь, в Московском районе света не будет с 8.00 до 20.00 по адресам: ул.Бакалейная, 52а, ул.Блюхера, 2, ул.Восстания, 121а, 123, 123а (поликлиника №11), ул.Сабан, 1, 3, 5, 7, 7а, ул.Энергетиков, 18.

Кроме того, с 8.00 до 17.00 электричество отключат в Ново-Савиновском районе: ул.Мусина, 30 (школа №49), 59а, 61а.

Также с 8.00 до 18.00 в Приволжском районе света не будет по адресам: ул.Гарифьянова, 8, ул.Братьев Касимовых, 8, 10, ул.Карбышева, 29, 31а (детский сад №55), 33, 37, 39, 43, ул.Мавлютова, 5 (международная школа), проспект Победы, 15/1, 15/2, 15/3, ул.Сыртлановой, 8, 16, 18, 20,

На это же время обесточат частные дома в поселке Отары по улицам 4-я Отарская, 6-я Отарская, Поперечно-Отарская, Приволжская.

А также в поселке Вознесенское Советского района по улицам: Батырлык, Бахтизина, Бишек, Вишневая, Верная, Вознесенская, Грачиная, Дивизионная, Дуслар, Жаворонковая, Икмякле, Иман, Иркен, Камская, Кардашлек, Карлыгачул, Нардуган, Ореховая, Парканат, переулок Праздничный, Профсоюзная, Радужная, переулок Старательный, Тузганак, Туманная, Уракчи, Якташлар.

Помимо всего этого, с 9.00 до 18.00 свет отключат в доме №6 на улице Заря в Советском районе.

ИСТОЧНИК KP.RU