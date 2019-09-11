В Чувашии в Волгу выпустили более 173 тысяч мальков сазана

СЕГОДНЯ 10:41 2019-09-11T10:41:10+03:00

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В республике специалисты отдела госконтроля, надзора и охраны водных биологических ресурсов Чувашии выпустила в Волгу в районе села Сосновка 173,3 тысячи мальков сазана. Ведущий инженер по охране окружающей стреды ТЭЦ Елена Белоусова рассказала, что зарыбление реки проводится для компенсации ущерба, причиненного водным биоресурсам и среде их обитания в результате хозяйственной деятельности.

- Предприятия, которые наносят непредотвратимый ущерб водным биологическим ресурсам (водоканалы, ТЭЦ, инженерные защиты, те, кто добывает песок и другие), должны восполнять рыбные ресурсы, - сообщила Белоусова. - Такие мероприятия мы проводим регулярно — за счет собственных средств.

СПРАВКА "КП-Казань"

Сазан — одна из самых неприхотливых речных рыб, которая легко приспосабливается к новым условиям. Кроме того, эта растительноядная рыба питается фитопланктоном и служит настоящим санитаром реки, отлично фильтруя и очищая воду.

ИСТОЧНИК KP.RU