В Казани иномарка сбила мать с 5-летней дочерью, ребенок пострадал

СЕГОДНЯ 10:15 2019-09-11T10:15:15+03:00

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Наезд на пешеходов произошел 10 сентября в 18.30 напротив дома №80 на улице Назарбаева в столице Татарстана. По предварительным данным, женщина вместе со своей пятилетней дочерью начала переходить дорогу в неустановленном месте, несмотря на то, что в нескольких метрах был пешеходный переход. 37-летний водитель иномарки "КИА Рио", как полагают в Госавтоинспекции Казани, не выбрал безопасную скорость и сбил ребенка.

- В результате наезда девочка получила травмы различной степени тяжести, - сообщили в ГИБДД УМВД Казани.

ИСТОЧНИК KP.RU