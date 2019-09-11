В Казани иномарка сбила мать с 5-летней дочерью, ребенок пострадал
Пешеходы перебегали дорогу в неположенном месте
На место происшествия приезжали медики и сотрудники ГИБДДФото: Из материалов пресс-службы
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Наезд на пешеходов произошел 10 сентября в 18.30 напротив дома №80 на улице Назарбаева в столице Татарстана. По предварительным данным, женщина вместе со своей пятилетней дочерью начала переходить дорогу в неустановленном месте, несмотря на то, что в нескольких метрах был пешеходный переход. 37-летний водитель иномарки "КИА Рио", как полагают в Госавтоинспекции Казани, не выбрал безопасную скорость и сбил ребенка.
- В результате наезда девочка получила травмы различной степени тяжести, - сообщили в ГИБДД УМВД Казани.
ИСТОЧНИК KP.RU
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