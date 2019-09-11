В Чебоксарах предпринимателя наказали за квесты с участием несовершеннолетних

СЕГОДНЯ 09:39 2019-09-11T09:39:10+03:00

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Прокуратура Московского района столицы Чувашии во время проверки квестов на предмет соблюдения законодательства о защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию, обнаружила нарушения.

На улице Герцена в доме есть квест-комнаты, где всем желающим, в том числе несовершеннолетним от 14 лет, оказываются услуги квестов в реальности под названиями "Обитель зла", "Хирургия»". Но эти услуги, как выяснилось, содержали информацию, причиняющую вред их здоровью и (или) развитию.

- Прокуратурой района в отношении индивидуального предпринимателя, оказывающего услуги квестов, возбуждено административное дело по статье "Нарушение установленных требований распространения среди детей информационной продукции, содержащей информацию, причиняющую вред их здоровью", - сообщили в прокуратуре Чувашии. - Наложен административный штрафа в размере 5 000 рублей. Указанное постановление в законную силу не вступило.

ИСТОЧНИК KP.RU