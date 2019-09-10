В Казани стартуют гастроли московского Малого театра

СЕГОДНЯ 17:45 2019-09-10T17:45:08+03:00

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Уже в этот вторник в Казани на сцене театра имени Камала стартуют уже восьмые по счету гастроли московского Малого театра под руководством Юрия Соломина. Труппа привезла в столицу Татарстана два своих премьерных спектакля - "Дальше - тишина" и "Женитьбу", и третий - "Не все коту масленица", который уже несколько лет с успехом проходит на сцене в Москве.

Перед началом первого дня гастролей народные артисты России Людмила Полякова и Владимир Носик презентовали журналистам постановки, которые привезли в Казань.

Так, Людмила Полякова рассказала, что рекомендовала Юрию Соломину обратить внимание на удивительную пьесу об отношениях в семье. Соломин принял решение о постановке спектакля "Дальше - тишина" и, по совету актрисы, на роль главного героя назначил Владимира Носика.

ИСТОЧНИК KP.RU