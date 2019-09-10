2019-09-10T17:31:39+03:00
Спорт

В «Ак Барсе» введена должность исполнительного директора, ее занял Мансур Усманов

Ранее он работал в «Нефтянике»
Наиля ГАЛИМОВА
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Фото: пресс-служба ХК «Ак Барс».Фото: пресс-служба ХК «Ак Барс».
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В казанском «Ак Барсе» ввели новую должность исполнительного директора, который будет отвечать за вопросы оперативного управления и маркетинга. На этот пост назначен Мансур Усманов. Который с 2017 по 2019 года работал исполнительным директором альметьевского «Нефтяника».

– Главное − это работа в коллективе, работа в команде. Именно команда, не только в хоккее, но и в клубе, и на производстве формирует победу и результат. Не столько условия или инвестиции, а именно слаженная работа, гармония и отношения в коллективе помогают добиваться результата. Все, что было создано, надо сохранить, приумножить и дальше развивать в нужном для нашей хоккейной системы направлении, - передает слова Мансура Усманова пресс-служба хоккейного клуба.

ИСТОЧНИК KP.RU

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