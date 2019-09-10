В Чебоксарах первокурсницу будут судить за убийство избранницы друга
17-летнюю первокурсницу одного из колледжей Чебоксар обвиняют в убийстве.
Как следует из материалов уголовного дела, вечером 25 июня текущего года в столице Чувашии во дворе своего дома на улице Гастелло студентка встретилась со своим приятелем. Правда, тот пришел не один, а со своей 20-летней девушкой. «Из личных неприязненных отношений» она ударила им потерпевшую в грудь. Этого оказалось достаточным, чтобы последняя довольно быстро скончалась.
- В настоящий момент первокурсница находится под стражей. Согласно заключению судебной психолого-психиатрической экспертизы, оснований для признания ее невменяемой не имеется. Расследование уголовного дела завершено и все материалы переданы в суд для рассмотрения по существу, - сообщили в следственном комитете Чувашии.
ИСТОЧНИК KP.RU