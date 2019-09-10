2019-09-10T19:01:41+03:00
Происшествия

Житель Марий Эл вернувшись домой обнаружил снятую с петель дверь и пропажу 400 тысяч рублей

Сейчас поисками воров занимаются полицейские, возбуждено уголовное дело
Олег ЛУГОВОЙ
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За дело взялись полицейские.За дело взялись полицейские.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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34-летний житель Медведевского района Марий Эл пришел в полицию и сообщил, что его по-крупному обокрали.

По словам мужчины, в ночь на 9 сентября его не было дома, а когда он вернулся, то обнаружил, что входная дверь снята с петель. Хозяин тут же кинулся внутрь и понял, что из шкафа вместе с этим пропали припасенные 400 тысяч рублей. Также воры лишили мужчину и электроинструментов, и бытовой техники – всего на сумму порядка 13 тысяч рублей.

- По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Кража». В настоящее время сотрудники полиции проводят комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление личностей подозреваемых и местонахождения похищенного имущества, - сообщили в МВД Марий Эл.

ИСТОЧНИК KP.RU

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