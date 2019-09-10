2019-09-10T17:23:27+03:00
Происшествия

В Марий Эл пьяный водитель без прав сбил дорожного рабочего

Пострадавший госпитализирован
Лика ИСАЕВА
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С места происшествияС места происшествияФото: МВД по Марий Эл
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Наезд на 44-летнего дорожного рабочего, проводившего ремонтные работы на 34-м километре трассы Йошкар-Ола – Санчурск в Медведевском районе Марий Эл, произошел 9 сентября в 15.00.

По предварительным данным, 31-летний мужчина, управляя отечественным автомобилем ВАЗ, сел за руль пьяным, при этом он вовсе не имел водительских прав. Во время движения по трассе он не выбрал безопасную скорость, не учел дорожные условия и сбил рабочего.

- В результате наезда пострадавший получил травмы различной степени тяжести и был доставлен в больницу, - сообщили в ГИБДД Марий Эл.

ИСТОЧНИК KP.RU

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