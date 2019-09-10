В обращение выйдут марки с Казанским Кремлем, посвященные премии Ага Хана

СЕГОДНЯ 18:54 2019-09-10T18:54:37+03:00

Штемпеля специального гашения будут только у трех городов

Изменить размер текста: A A

12 сентября в обращение выйдут почтовые марки, посвященные международной архитектурной премии Ага Хана. Об этом сообщили на официальном сайте компании-издателя знаков почтовой оплаты.

Связано это с тем, что в этом году одна из крупнейших в мире наград в области архитектуры, учрежденная в 1977 году Его Высочеством Ага Ханом IV, была присуждена в том числе и масштабной программе развития общественных пространств Татарстана.

Поэтому на марке логотип премии будет изображен на фоне Казанского Кремля. Также для Москвы, Казани и Болгара выпустят штемпеля специального гашения.

Награждение же победителей международной премии пройдет 13 сентября этого года в Казанском Кремле.

ИСТОЧНИК KP.RU