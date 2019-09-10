2019-09-10T18:54:37+03:00
Общество

В обращение выйдут марки с Казанским Кремлем, посвященные премии Ага Хана

Штемпеля специального гашения будут только у трех городов
Наиля ГАЛИМОВА
Поделиться:
Фото: Алина НИЗАМОВАФото: Алина НИЗАМОВА
Изменить размер текста:

12 сентября в обращение выйдут почтовые марки, посвященные международной архитектурной премии Ага Хана. Об этом сообщили на официальном сайте компании-издателя знаков почтовой оплаты.

Связано это с тем, что в этом году одна из крупнейших в мире наград в области архитектуры, учрежденная в 1977 году Его Высочеством Ага Ханом IV, была присуждена в том числе и масштабной программе развития общественных пространств Татарстана.

Поэтому на марке логотип премии будет изображен на фоне Казанского Кремля. Также для Москвы, Казани и Болгара выпустят штемпеля специального гашения.

Награждение же победителей международной премии пройдет 13 сентября этого года в Казанском Кремле.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В казанских Дербышках дайверы РГО очистят от мусора дно озера Комсомольское
Житель Марий Эл вернувшись домой обнаружил снятую с петель дверь и пропажу 400 тысяч рублей
К 2024 году в Татарстане планируют обеспечить 100% воспроизводство лесов
В Чебоксарах первокурсницу будут судить за убийство избранницы друга
Станислав Черчесов о конфликте с «Рубином»: А по-моему, мы дружим
Клиенты ВТБ в ПФО на 42% увеличили число транзакций по картам во время отдыха за рубежом
В Казани стартуют гастроли московского Малого театра
В «Ак Барсе» введена должность исполнительного директора, ее занял Мансур Усманов
В Марий Эл пьяный водитель без прав сбил дорожного рабочего
"Без маски не пройти": в Татарстане мужчина доставая свой паспорт провалился в дыру общественного туалета
ВТБ впервые размещает полугодовые рублевые облигации