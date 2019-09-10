За 8 месяцев 2019 года в Казани админкомиссии наложили штрафов на 193,4 миллиона рублей

СЕГОДНЯ 13:16 2019-09-10T13:16:30+03:00

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Как подсчитали в мэрии Казани, за 8 месяцев 2019 года админкомиссии города вынесли 47 344 со штрафами на сумму 193,4 миллиона рублей.

При этом в списке административных нарушений традиционно лидирует неуплата за пользование услугами автопарковок - 28 964 постановлений. Речь идет о штрафах, которые превышают 70 миллионов рублей.

Больше только было наложено за нарушение правил благоустройства – более 86,3 миллиона рублей (3 397 постановлений).

Также на немалую сумму проштрафились и уличные продавцы. За нарушение правил торговли на них было составлено 3 890 материалов с санкциями на 8,3 миллиона рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU