15 сентября в Казани пройдет фестиваль, посвященный памяти Виктора Цоя

СЕГОДНЯ 13:26 2019-09-10T13:26:00+03:00

Его песни исполнят в Горкинско-Ометьевском лесу

Изменить размер текста: A A

15 сентября в Казани пройдет фестиваль «Видели ночь», посвященный памяти Виктора Цоя. Его песни в Горкинско-Ометьевском лесу исполнят трибьют-коллективы группы «Кино»: «Марш», «Бревис», «Промzona», «Камчатка», а также Александр Чернов, Константин Игнатов, Алексей Шадварин и Екатерина Белова.

Начнется фестиваль в 16.00, вход будет свободный для всех желающих, сообщили в инстаграм-аккаунте Горкинско-Ометьевского леса.

Читайте лучшие новости от «Комсомольской правды» в Казани – подписывайтесь на наш канал на Яндекс.Дзен

ИСТОЧНИК KP.RU