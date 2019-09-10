15 сентября в Казани пройдет фестиваль, посвященный памяти Виктора Цоя
Его песни исполнят в Горкинско-Ометьевском лесу
Начнется фестиваль в 16.00.
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15 сентября в Казани пройдет фестиваль «Видели ночь», посвященный памяти Виктора Цоя. Его песни в Горкинско-Ометьевском лесу исполнят трибьют-коллективы группы «Кино»: «Марш», «Бревис», «Промzona», «Камчатка», а также Александр Чернов, Константин Игнатов, Алексей Шадварин и Екатерина Белова.
Начнется фестиваль в 16.00, вход будет свободный для всех желающих, сообщили в инстаграм-аккаунте Горкинско-Ометьевского леса.
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ИСТОЧНИК KP.RU