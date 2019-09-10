2019-09-10T13:26:00+03:00
Звезды

15 сентября в Казани пройдет фестиваль, посвященный памяти Виктора Цоя

Его песни исполнят в Горкинско-Ометьевском лесу
Наиля ГАЛИМОВА
Поделиться:
Начнется фестиваль в 16.00.Начнется фестиваль в 16.00.
Изменить размер текста:

15 сентября в Казани пройдет фестиваль «Видели ночь», посвященный памяти Виктора Цоя. Его песни в Горкинско-Ометьевском лесу исполнят трибьют-коллективы группы «Кино»: «Марш», «Бревис», «Промzona», «Камчатка», а также Александр Чернов, Константин Игнатов, Алексей Шадварин и Екатерина Белова.

Начнется фестиваль в 16.00, вход будет свободный для всех желающих, сообщили в инстаграм-аккаунте Горкинско-Ометьевского леса.

Читайте лучшие новости от «Комсомольской правды» в Казани – подписывайтесь на наш канал на Яндекс.Дзен

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Татарстане мать с детьми спасли от огромного паука
Жителя Чувашии будут судить за интернет-шантаж школьницы с целью секса
За Всероссийскую перепись-2020 в Татарстане будет отвечать премьер республики Алексей Песошин
За 8 месяцев 2019 года в Казани админкомиссии наложили штрафов на 193,4 миллиона рублей
ВТБ внедрил универсальную линейку пакетов РКО для предпринимателей
В эту среду в шести районах Казани без света на день оставят ряд домов
Мэрия Набережных Челнов собирается купить пять трамваев за 135 миллионов рублей
Казанец из-за телефона пересядет с велосипеда в колонию строгого режима
В Казани перевозчики «угрожают» поднять стоимость проезда в автобусах до 31 рубля
В Татарстане во время пожара из-за сигареты погиб 63-летний пенсионер
В Марий Эл водитель маршрутки устроил ДТП перед перекрестком, есть пострадавшие
Назначен министр внутренних дел Чувашии
В Казани в аварии двух иномарок пострадала 9-летняя девочка