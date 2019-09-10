В эту среду в шести районах Казани без света на день оставят ряд домов

СЕГОДНЯ 12:25 2019-09-10T12:25:45+03:00

Причина отключения в плановом ремонте и техобслуживании на сетях

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Так, 11 сентября с 8.30 до 17.00 в Вахитовском районе Казани обесточат дом №32 на улице Карла Маркса.

А с 8.00 до 20.00 электричество отключат в Кировском районе по адресам: ул.Горсоветская, 29, ул.Дежнева, 1 (школа №67), ул.Поперечно-Базарная, 57, 59.

В это же время света не будет в Московском районе: ул.Бакалейная, 52а, ул.Батыршина, 19, 21, 23, ул.Блюхера, 2, ул.Восстания, 121а, 123, 123а, проспект Ибрагимова, 65, 65а (детский сад №355), 67, 69, 71, ул.Короленко, 19, 21, 23, ул.Рахимова, 9, 11, ул.Сабан, 1, 3, 5, 7, 7а, ул.Энергетиков, 18, проспект Ямашева, 17.

А с 8.00 до 17.00 он пропадет в Ново-Савиновском районе: ул.Гагарина, 49, ул.Голубятникова, 1, 5, 7 (детская школа искусств №15), 9 и ул.Короленко, 32, 36, 38, 40.

Затронут отключения света и Приволжский район. Там свет не будет с 8.00 до 18.00 по адресам: ул.Братьев Касимовых, 88, ул.Гарифьянова, 8, 25, 34, 36, 38, 40, 42, ул.Камая, 3, 5, 7, ул.Карбышева, 35, 47/1, ул.Мавлютова, 5 (международная школа Казани), проспект Победы, 15 корп.1-3, ул.Сыртлановой, 8, 16, 18, 20.

Кроме того, на это время отключения запланированы в Отарах по улицам: 2-я Отарская, 4-я Отарская, 5-я Отарская, 6-я Отарская, Дорожная и Молдавская, а в микрорайоне Ферма-2 – по улицам Азамат, Благодатная, Имянле, Можжевеловая, Уныш, Хыял и Чистая.

Также с 9.00 до 18.00 обесточат дома в Советском районе: ул.Заря, 6 и в домах по ул.Главная поселка Кульсеитово.

А с 8.00 до 18.00 электричество пропадет в поселке Вознесенское по улицам 65 лет Победы, Аргамак, Бастионная, Дэртле, Зарничная, Иман, Кардашлек, Миляшле, Связная, Снайперская, Центральная и по ул.Жилякле в жилом массиве Привольный.

ИСТОЧНИК KP.RU