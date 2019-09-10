2019-09-10T10:33:41+03:00
Происшествия

В Марий Эл водитель маршрутки устроил ДТП перед перекрестком, есть пострадавшие

Авария произошла в поселке Мари-Турек
Лика ИСАЕВА
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С места происшествияС места происшествияФото: МВД по Марий Эл
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Дорожно-транспортное происшествие произошло 9 сентября рано утром перед одним из перекрестков на улице Нагорной в поселке Мари-Турек Мари-Турекского района республики. По предварительным данным, 44-летний водитель, управляя микроавтобусом ГАЗ-3221, грубо нарушил правила дорожного движения. Он при повороте налево вне перекрестка не уступил дорогу легковушке KIA, которая двигалась по встречке прямо.

- В результате аварии в больницу доставлены 20-летний водитель и пассажир иномарки KIA, - сообщили в пресс-службе УГИБДД МВД Марий Эл.

ИСТОЧНИК KP.RU

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