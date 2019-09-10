В Казани в аварии двух иномарок пострадала 9-летняя девочка
Авария с участием двух иномарок произошла 9 сентября, в понедельник, на улице Лиственная в Приволжском районе столицы Татарстана. По предварительным данным, в 14.40 водитель легковушки Мазда СХ-5 - мужчина в возрасте 53-х лет, напротив дома №3А вылетел на скорости на встречку и врезался в Киа Рио. Корейской иномаркой управляла 33-летняя женщина. После столкновения автомобиль Мазда врезался в металлический забор и опрокинулся.
- В результате аварии пострадала девятилетняя пассажирка автомобиля Киа Рио, - сообщили в ГИБДД УМВД Казани. Она получила травму головы.
ИСТОЧНИК KP.RU
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