2019-09-10T09:35:48+03:00
Происшествия

В Казани в аварии двух иномарок пострадала 9-летняя девочка

Один из автомобилей вылетел на встречку и перевернулся
Лика ИСАЕВА
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Авария произошла на улице ЛиственняАвария произошла на улице ЛиственняФото: Из материалов пресс-службы
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Авария с участием двух иномарок произошла 9 сентября, в понедельник, на улице Лиственная в Приволжском районе столицы Татарстана. По предварительным данным, в 14.40 водитель легковушки Мазда СХ-5 - мужчина в возрасте 53-х лет, напротив дома №3А вылетел на скорости на встречку и врезался в Киа Рио. Корейской иномаркой управляла 33-летняя женщина. После столкновения автомобиль Мазда врезался в металлический забор и опрокинулся.

- В результате аварии пострадала девятилетняя пассажирка автомобиля Киа Рио, - сообщили в ГИБДД УМВД Казани. Она получила травму головы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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