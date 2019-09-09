С 8 по 9 сентября в воздухе Нижнекамска замечено превышение по этилбензолу и сероводороду

СЕГОДНЯ 17:08 2019-09-09T17:08:51+03:00

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В прошедшее воскресенье и этот понедельник в Минэкологии Татарстана поступили жалобы от жителей Нижнекамска. Они сообщали, что во всем городе присутствует странный запах. Люди опасались, что могла произойти утечка на одном из многочисленных местных химпредприятий.

На место на передвижной лаборатории выдвинулись специалисты-экологи. Они сделали заборы проб воздуха в 12 точках Нижнекамска.

Так, на пересечении улицы Баки Урманче и проспекта Мира было зафиксировано повышенное содержание этилбензола – предельно допустимая концентрация в воздухе была превышена в 11 раз.

Далее уже на автоматической станции контроля загрязнения атмосферного воздуха, что на улице Южная, было установлено превышение по сероводороду - в 2,9 раз.

- В связи с тем, что превышения были обнаружены в жилой зоне города, материалы дела для дальнейшего рассмотрения и принятия мер будут переданы в управление Роспотребнадзора Татарстана, - сообщили в Минэкологии республики.

ИСТОЧНИК KP.RU