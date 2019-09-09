В Марий Эл прокуратура попросит суд отправить поджигателя на лечение к психиатру
38-летний житель деревни Сысоево Мари-Турекского района Марий Эл, обвиняемый в смертельном поджоге, может избежать срока в исправительной колонии.
Как следует из материалов уголовного дела, в апреле этого года у себя дома мужчина поджег спальные принадлежности. В результате возникшего пожара были повреждены два дома, один человек погиб.
- Установлено, что мужчина страдает психическим расстройством и нуждается в амбулаторном принудительном наблюдении и лечении у психиатра, - сообщает прокуратура Марий Эл. -Необходимость применения к гражданину принудительной меры медицинского характера подтверждена заключением судебно-психиатрической экспертизы.
Надзорный орган будет просить суд о направлении обвиняемого на принудительное лечение.
ИСТОЧНИК KP.RU