2019-09-09T18:39:34+03:00
Происшествия

В Марий Эл прокуратура попросит суд отправить поджигателя на лечение к психиатру

Утверждается, что по его вине в огне погиб человек
Олег ЛУГОВОЙ
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Из-за возникшего пожара также пострадали два дома.Из-за возникшего пожара также пострадали два дома.Фото: Мария ГОРЕЛОВА
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38-летний житель деревни Сысоево Мари-Турекского района Марий Эл, обвиняемый в смертельном поджоге, может избежать срока в исправительной колонии.

Как следует из материалов уголовного дела, в апреле этого года у себя дома мужчина поджег спальные принадлежности. В результате возникшего пожара были повреждены два дома, один человек погиб.

- Установлено, что мужчина страдает психическим расстройством и нуждается в амбулаторном принудительном наблюдении и лечении у психиатра, - сообщает прокуратура Марий Эл. -Необходимость применения к гражданину принудительной меры медицинского характера подтверждена заключением судебно-психиатрической экспертизы.

Надзорный орган будет просить суд о направлении обвиняемого на принудительное лечение.

ИСТОЧНИК KP.RU

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