Татарстанец, который обвинил приятеля в пьянстве и убил, приговорен к 7,5 годам колонии

СЕГОДНЯ 18:11 2019-09-09T18:11:31+03:00

При этом осужденный проживал у потерпевшего некоторое время

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53-летнего жителя Бугульмы суд признал виновным в убийстве приятеля.

Так, было доказано, что мужчина, проживавший некоторое время у потерпевшего, в ночь на 8 марта этого года выпивал вместе с ним. Во время застолья гость обвинил хозяина в том, что тот нигде не работает и вообще пьянствует.

На этой почве между приятелями и вспыхнула ссора. В ходе которой осужденный схватил кухонный нож и зарезал оппонента.

- Свою вину житель Бугульмы частично признал, отрицая умысел на убийство. В итоге суд приговорил его к 7,5 годам колонии строгого режима, - сообщили в прокуратуре Татарстана. – Данный приговор пока не вступил в законную силу.

ИСТОЧНИК KP.RU