Духовное управление мусульман Татарстана объявил днем гушр 28 сентября
Духовное управление мусульман Татарстана днем гушр на 28 сентября. При этом уже сейчас был объявлен старт традиционной акции.
В ее рамках каждый желающий может отдать часть своего урожая нуждающимся, направив продукты в центральные мечети районов и городов.
Так, особенно приветствуются: картофель, капуста, свекла, морковь, лук, яблоки, сливы, заготовленные соления и варения.
Отмечается, что в 2018 году нуждающимся и малоимущим в рамках акции было только овощей было роздано 600 тонн.
СПРАВКА
Гушр – особый вид милостыни, когда мусульманин отдает неимущим одну десятую часть полученного за сезон урожая.
ИСТОЧНИК KP.RU
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