2019-09-09T19:15:54+03:00
Добрые дела

Духовное управление мусульман Татарстана объявил днем гушр 28 сентября

В рамках традиционной акции любой желающий может поделиться своим урожаем с нуждающимися
Олег ЛУГОВОЙ
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Фото: dumrt.ruФото: dumrt.ru
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Духовное управление мусульман Татарстана днем гушр на 28 сентября. При этом уже сейчас был объявлен старт традиционной акции.

В ее рамках каждый желающий может отдать часть своего урожая нуждающимся, направив продукты в центральные мечети районов и городов.

Так, особенно приветствуются: картофель, капуста, свекла, морковь, лук, яблоки, сливы, заготовленные соления и варения.

Отмечается, что в 2018 году нуждающимся и малоимущим в рамках акции было только овощей было роздано 600 тонн.

СПРАВКА

Гушр – особый вид милостыни, когда мусульманин отдает неимущим одну десятую часть полученного за сезон урожая.

ИСТОЧНИК KP.RU

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