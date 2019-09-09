2019-09-09T17:57:49+03:00
Общество

Глава Минздрава Чувашии: в республике зарплата врачей достигла 51,9 тысячи рублей

По словам министра, за последние семь лет она выросла более чем в два раза
Олег ЛУГОВОЙ
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В Чувашии числится 17,6 тысячи медработников.В Чувашии числится 17,6 тысячи медработников.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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На прошедшей заседании Госсовета Чувашии глава Минздрава республики Владимир Викторов заявил, что за последние семь лет зарплата врачей в регионе выросла более чем в два раза и доходит сейчас до 51,9 тысячи рублей.

Также, по словам министра, стали больше за свой труд получать и средние медработники –до 26,5 тысяч рублей (рост за последние семь лет почти в два раза), а наибольший рост зарплаты – в четыре раза, произошел у младшего медперсонала - до 26,2 тысячи рублей в месяц.

Такие данные были оглашены Викторовым в рамках доклада об исполнении в Чувашии национального проекта «Здравоохранение». Из него также, в частности, следует, что вопрос дефицита медработников в республике полностью решат благодаря мерам их соцподдержки, а также перераспределением кадров и переобучению специалистов, которых больше чем надо. В итоге всех 17,6 тысячи медработников хотят вовлечь в непрерывное образование. На что запланировано потратить 133 миллионов рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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