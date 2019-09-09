«Спасибо за заботу о наших детях»: в Старстуденецкой школе Буинского района открыли три обновленных кабинета

СЕГОДНЯ 16:01 2019-09-09T16:01:53+03:00

Более 5 миллионов рублей были выделены «Транснефтью» на создание необходимых условий для качественной реализации учебного процесса и освоения учащимися точных дисциплин

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2 сентября в Старостуденецкой школе Буинского района Республики Татарстан отметили День знаний. Школьникам и учителям был подготовлен подарок от АО «Транснефть - Прикамье». Предприятие отремонтировало и технически оснастило три кабинета. Обновления коснулись классов химии, физики и математики. Это было сделано в рамках корпоративной благотворительной программы ПАО «Транснефть» развития школьного образования.

«БУДЕМ УЧИТЬСЯ В КРАСИВОЙ, СОВРЕМЕННОЙ ШКОЛЕ»

- Такие кабинеты в городах сложно найти, не то что в сельской местности. Мы верим, что в них ученики получат настоящие знания. Надеемся, что наши дети продолжат учебу и дальше, получат профессию и вернутся обратно в район, чтобы поднимать его благосостояние. За проведенные в школе работы мы благодарны руководству АО «Транснефть - Прикамье», - отметил на торжественной линейке первый заместитель главы района Ильдар Еремеев.

- Мне хочется поблагодарить тех, кто внес большой вклад в обновление школы, наших нефтепроводчиков - АО «Транснефть - Прикамье». Благодаря им мы будем учиться в красивой, современной школе, - также заметил директор школы Ильдус Ахметшин.

КАБИНЕТЫ ХИМИКИ, ФИЗИКИ И МАТЕМАТИКИ

Учителя и гости праздника осмотрели обновленные кабинеты. Перед входом в каждый из них была торжественно перерезана лента.

Все три класса представляют собой светлые, просторные тематически оформленные помещения.

- Так, у школьников появится шанс не только получать базовый материал на уроках, но и пользоваться ноутбуками после занятий: смотреть дополнительную информацию по программе, - объяснил «Комсомолке» необходимость в техники директор.

Вместо привычных зеленых досок установлены их интерактивные аналоги. Они должны сделать обучение более наглядным и удобным.

- Проблема оснащения кабинетов стоит во многих учреждениях. В школах, которые я знаю, сейчас плачевная ситуация. Оборудование у них старое - 70 - 80-х годов. И та техника, которую мы уже списываем, востребована среди директоров других школ, - заявил «Комсомолке» Ильдус Ахметшин.

В классах химии и физики также были отремонтированы и лаборантские комнаты.

«СПАСИБО ЗА ЗАБОТУ О НАШИХ ДЕТЯХ»

Самые строгие судьи - родители старшеклассников - остались в восторге от подарка предприятия.

- Нам очень нравится, потому что ничто не должно стоять на месте. Прогресс - это всегда прекрасно. И я рада, что мои дети будут получать максимум хорошего от современных технологий, - рассказала мать сразу двух школьников Карима.

- Спасибо АО «Транснефть - Прикамье» за заботу о наших детях. Это так приятно. Осознание того, что дети - наше будущее, всегда важно, - отметила мать первоклассника Айнура.

С 2012 ГОДА ШКОЛЕ ОКАЗАНА ПОМОЩЬ БОЛЕЕ ЧЕМ НА 15 МИЛЛИОНОВ РУБЛЕЙ

Прошедший ремонт кабинетов не первая помощь организации Старостуденецкой школе. Так, за семь лет предприятие оказало благотворительную помощь более чем на 15 миллионов рублей.

Благотворительная помощь ведется систематически с 2012 года. Началось всё с ремонта столовой школы и детского сада, находящегося в ней. После была укреплена ее материальная база. А в 2014 году АО «Транснефть - Прикамье» и вовсе оплатило капитальный ремонт школы.