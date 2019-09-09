В трех поселках Советского района Казани почти на сутки отключат воду

СЕГОДНЯ 19:02 2019-09-09T19:02:15+03:00

Отключение связано с проводимыми работами на сетях в СНТ «Собес-2»

Изменить размер текста: A A

Жителям ряда домов в трех поселках Советского района Казани стоит запастись водой. Дело в том, что ее у них отключат почти на сутки.

Так, с 9.00 11 сентября до 6.00 12 сентября краны пересохнут в поселке Нагорный по улицам: 1-я Клеверная, 1-я Отдаленная, 1-я Поперечно-Дорожная, 1-я Поперечно-Осенняя, 2-я Клеверная, 2-я Отдаленная, 2-я Поперечно-Дорожная, 2-я Поперечно-Осенняя, 3-я Клеверная, 3-я Поперечно-Дорожная, 3-я Поперечно-Осенняя, 4-я Клеверная, 4-я Поперечно-Дорожная, 5-я Клеверная, 5-я Поперечно-Дорожная, 6-я Клеверная, 6-я Поперечно-Дорожная, 7-я Поперечно-Дорожная, Алданская, Анадырская, Большая Осенняя, Высокогорская, Дорожная, Дубровка, Круговая, Куркачинская, Лесная, Малая Дорожная, Малая Осенняя, Мостовиков, Набережная, Пионерская, Скороходная, Таежная, Челябинская, Электрика, Ягодная (четные номера домов с №42 по №146, нечетные номера домов с №37 по №101) и Якутская.

Не будет в это время воды и в поселках Новая Сосновка и Карьер - дома по улице Учительская.

Для тех, кто не сможет сделать необходимых запасов, автоцистерны с водой будут размещать согласно поступающим заявкам, сообщили в МУП «Водоканал».

ИСТОЧНИК KP.RU