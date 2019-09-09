В Чувашии во время пожара погибла 71-летняя пенсионерка
Дом изнутри выгорел полностью
С места происшествияФото: МЧС Чувашии
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Страшный пожар произошел в пятницу, 6 сентября, в 22.00 в селе Бичурга-Баишево Шемуршинского района Чувашии. Дым и огонь из окон деревянного дома, где проживала одинокая 71-летняя пенсионерка, заметили соседи, и сразу вызвали пожарных.
Еще до их приезда односельчане попытались самостоятельно потушить огонь и спасти женщину, но не смогли.
Приехавшие пожарные сумели быстро справиться с огнем, но дом изнутри выгорел полностью. Во время разбора завалов обнаружили тело погибшей хозяйки.
- Причины возгорания выясняются, - сообщили в МЧС Чувашии.
ИСТОЧНИК KP.RU
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