2019-09-09T15:27:30+03:00
Происшествия

В Чувашии во время пожара погибла 71-летняя пенсионерка

Дом изнутри выгорел полностью
Лика ИСАЕВА
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С места происшествияС места происшествияФото: МЧС Чувашии
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Страшный пожар произошел в пятницу, 6 сентября, в 22.00 в селе Бичурга-Баишево Шемуршинского района Чувашии. Дым и огонь из окон деревянного дома, где проживала одинокая 71-летняя пенсионерка, заметили соседи, и сразу вызвали пожарных.

Еще до их приезда односельчане попытались самостоятельно потушить огонь и спасти женщину, но не смогли.

Приехавшие пожарные сумели быстро справиться с огнем, но дом изнутри выгорел полностью. Во время разбора завалов обнаружили тело погибшей хозяйки.

- Причины возгорания выясняются, - сообщили в МЧС Чувашии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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