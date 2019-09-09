СЕГОДНЯ 17:26 2019-09-09T17:26:43+03:00

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Начиная с этого вторника, то есть с 10 сентября, в Казани бесплатно привиться от гриппа можно будет у входа в метро.

Вакцину в мобильных пунктах получит любой желающий в возрасте от 18 лет, при условии, что обратившийся является жителем столицы Татарстана.

- Сейчас наиболее благоприятное время для проведения вакцинации. Мобильные прививочные бригады медиков будут дежурить ежедневно с 9.00 до 17.00 у выходов со станций метро «Дубравная», «Проспект Победы», «Площадь Тукая», «Козья слобода», «Яшьлек» и «Авиастроительная», - сообщают в Минздраве Татарстана.

Акция по бесплатной вакцинации жителей Казани у станций метро продлится вплоть до 10 октября 2019 года.

ИСТОЧНИК KP.RU