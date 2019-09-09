2019-09-09T16:58:38+03:00
Происшествия

В Казани "Лада Калина" насмерть сбила пенсионерку-нарушительницу

От полученных травм пострадавшая скончалась в больнице
Лика ИСАЕВА
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Также, согласно предварительным данным, водитель легковушки превысил скорость.Также, согласно предварительным данным, водитель легковушки превысил скорость.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Смертельная авария произошла в воскресенье, 8 сентября, в 19.30 около дома №1 на улице Деметьева в Авиастроительном районе столицы Татарстана.

По предварительным данным, пенсионерка, которой на вид 70 лет, пересекала проезжую часть в неположенном месте. И это при том, что пешеходный переход был неподалеку. В то же время 37-летний водитель отечественной легковушки "Лада Калина", опять же по предварительным данным, не выбрал безопасную скорость и сбил пенсионерку-нарушительницу.

- В результате наезда пострадавшая с тяжелыми травмами была доставлена в больницу, где спустя несколько часов от полученных травм скончалась, - сообщили в ГИБДД Казани.

ИСТОЧНИК KP.RU

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