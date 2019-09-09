2019-09-09T14:21:41+03:00
Экономика

ВТБ совместно с платежной системой «Мир» обеспечит проезд в метро за 1 рубль

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7 и 8 сентября в честь празднования Дня города стоимость проезда в Московском метрополитене и на Московском центральном кольце (МЦК) при оплате бесконтактной картой «Мир» составит 1 рубль. Прием банковских карт на турникетах обеспечит банк ВТБ. Акция запущена платежной системой «Мир».

Воспользоваться скидкой могут как жители Москвы, так и гости столицы. Для этого достаточно приложить бесконтактную карту «Мир» любого банка к одному из боковых турникетов, поддерживающих этот способ оплаты. В вестибюлях каждой станции столичного метрополитена и МЦК расположены минимум два таких турникета. С карты будет списана полная стоимость разовой поездки (42 рубля), после чего в течение нескольких минут 41 рубль вернется на счет карты. Таким образом, одна поездка по карте «Мир» будет стоить для пассажира всего 1 рубль.

По окончании праздничных выходных держатели национальных платежных карт продолжат ездить на метро с выгодой – до конца 2019 года стоимость проезда при оплате на турникетах с бесконтактной технологией составит 27 рублей.

- Согласно стратегии ВТБ для нас принципиально важным является развитие цифровых услуг для населения, в том числе – в рамках новых проектов в Москве. За первую неделю акции, позволяющей оплатить проезд банковской картой в столичном метро со скидкой, удвоилось количество пассажиров, которые используют для этого бесконтактные турникеты. К примеру, накануне за день этой возможностью воспользовались более 120 тысяч держателей различных банковских карт. Как банк-эквайер мы рады присоединиться к специальной акции платежной системы «Мир» ко Дню города, в рамках которой стоимость проезда составит символический 1 рубль, - прокомментировал руководитель департамента эквайринга, вице-президент ВТБ Алексей Киричек.

- 29 августа 2019 года платежная система «Мир» предоставила держателям бесконтактных карт «Мир» скидку на проезд в Московском метрополитене в размере 15 рублей, скидка будет доступна до конца года. С первых дней запуска акции мы видим интерес к бесконтактной оплате проезда в столичной подземке, поэтому решили сделать практически символическую плату на День города, чтобы таким образом поздравить всех, кто проведет эти выходные в Москве, - говорит коммерческий директор платежной системы «Мир» Максим Лазырин.

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