Татарстанец сбил на дороге косулю и лишился из-за этого водительских прав
В Чистопольском районе Татарстана с 28 августа этого года сотрудники Госавтоинспекции разыскивали водителя и автомобиль, которые стали причиной гибели косули.
ДТП произошло утром на автодороге Чистополь – Казань. Возле поворота на дачный поселок Галактионово были обнаружены останки косули. Самого автомобиля и водителя, который сбил животное, на месте аварии не нашли - он предпочел сбежать.
Пока сотрудники ГИБДД искали беглеца, в Госкомитете Татарстана по биоресурсам подсчитали стоимость - в результате гибели косули животному миру региона был нанесен ущерб на сумму 40 тысяч рулей.
В итоге виновного в гибели животного отыскали 5 сентября.
- За оставление места ДТП, он получил наказание в виде лишения прав и возмещения ущерба в размере 40 тысяч рублей, - сообщили в пресс-службе Госкомитета Татарстана по биоресурсам.
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Происшествия в Татарстане»