2019-09-09T18:50:49+03:00
Происшествия

Татарстанец сбил на дороге косулю и лишился из-за этого водительских прав

После совершенного ДТП мужчина предпочел скрываться
Лика ИСАЕВА
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Фото: Из материалов пресс-службФото: Из материалов пресс-служб
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В Чистопольском районе Татарстана с 28 августа этого года сотрудники Госавтоинспекции разыскивали водителя и автомобиль, которые стали причиной гибели косули.

ДТП произошло утром на автодороге ЧистопольКазань. Возле поворота на дачный поселок Галактионово были обнаружены останки косули. Самого автомобиля и водителя, который сбил животное, на месте аварии не нашли - он предпочел сбежать.

Пока сотрудники ГИБДД искали беглеца, в Госкомитете Татарстана по биоресурсам подсчитали стоимость - в результате гибели косули животному миру региона был нанесен ущерб на сумму 40 тысяч рулей.

В итоге виновного в гибели животного отыскали 5 сентября.

- За оставление места ДТП, он получил наказание в виде лишения прав и возмещения ущерба в размере 40 тысяч рублей, - сообщили в пресс-службе Госкомитета Татарстана по биоресурсам.

ИСТОЧНИК KP.RU

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