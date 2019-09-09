2019-09-09T15:13:58+03:00
Общество

+25 в Татарстане - тепло продержится минимум до 12 сентября

Из осадков в эти дни стоит ожидать лишь небольшие дожди
Олег ЛУГОВОЙ
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Лишь в четверг местами ожидается небольшой дождь.Лишь в четверг местами ожидается небольшой дождь.Фото: Иван ВИСЛОВ
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Согласно прогнозам Гидрометцентра Татарстана, в начале этой неделе на территории республики ожидается спокойная теплая погода. Из осадков лишь небольшие дожди, да и то только местами.

Так, на 10 сентября в Татарстане прогнозируется ночью и утром туман – в отдельных районах, днем без осадков. Максимум, что покажут столбики термометров, так это +22 градуса (в Казани +21).

В среду, 11 сентября, днем все также без осадков. Ветер слабый. Температура воздуха может подняться до +23 градусов.

А вот в четверг, 12 сентября, в республике днем местами ожидается небольшой дождь. При этом потеплеет максимум до +25 градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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