2019-09-09T19:31:34+03:00
Общество

В Татарстане приставы помогли вернуться на работу незаконно уволенной сотруднице школы

Женщине даже выплатили компенсацию за вынужденный прогул
Лика ИСАЕВА
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Приставы помогли женщине вернуться на работуПриставы помогли женщине вернуться на работуФото: Из материалов пресс-службы
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В Рыбно-Слободской районный суд обратилась местная жительница, которая попыталась обжаловать свое уход из школы. Она работала воспитателем группы продленного дня, но по какой-то причине руководство образовательного учреждения по своей инициативе уволило ее. При этом женщине не выплатили зарплату за отработанное время.

Суд полностью удовлетворил иск и постановил - женщину на работе восстановить и даже выплатить ей компенсацию за вынужденный прогул, а также причитающуюся зарплату за отработанное время.

Вот только возвращаться в школу ей пришлось в сопровождении приставов. При этом они предупредили руководителя образовательного учреждения об административной и уголовной ответственности за неисполнение решения суда.

- Работодателем выплачена недополученная воспитателем заработная плата, - сообщили в УФССП Татарстана.

ИСТОЧНИК KP.RU

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