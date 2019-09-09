В Татарстане приставы помогли вернуться на работу незаконно уволенной сотруднице школы
В Рыбно-Слободской районный суд обратилась местная жительница, которая попыталась обжаловать свое уход из школы. Она работала воспитателем группы продленного дня, но по какой-то причине руководство образовательного учреждения по своей инициативе уволило ее. При этом женщине не выплатили зарплату за отработанное время.
Суд полностью удовлетворил иск и постановил - женщину на работе восстановить и даже выплатить ей компенсацию за вынужденный прогул, а также причитающуюся зарплату за отработанное время.
Вот только возвращаться в школу ей пришлось в сопровождении приставов. При этом они предупредили руководителя образовательного учреждения об административной и уголовной ответственности за неисполнение решения суда.
- Работодателем выплачена недополученная воспитателем заработная плата, - сообщили в УФССП Татарстана.
ИСТОЧНИК KP.RU
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