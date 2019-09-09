2019-09-09T17:36:37+03:00
Общество

В Набережных Челнах женщина, которую «фейсконтроль» не пустил в клуб, отсудила у него 1,5 тысячи рублей

Правда, изначально она требовала 25 тысяч
Олег ЛУГОВОЙ
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Фото: pixabay.comФото: pixabay.com
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В городской суд Набережных Челнов с иском обратилась местная жительница. Женщина требовала взыскать с рестоклуба компенсацию морального вреда за нарушение ее законных прав. Сумма претензии составила 25 тысяч рублей.

Оказалось, что горожанка не могла дважды пройти «фейсконтроль». Ее завернули на входе 16 и 19 января этого года.

В суде представители клуба указали, что женщина была пьяна, а ее одежда не соответствовала одета заведению. Действительно, согласно закону, посетителю может быть отказано в проходе, если это противоречит внутренним правилам заведения.

Вот только клуб не смог предоставить доказательства того, что женщина действительно была пьяна. Исходя из этого суд постановил – заведению выплатить женщине компенсацию в размере одной тысячи рублей, та также штраф в ее пользу – 500 рублей. Сообщает пресс-служба городского суда Набережных Челнов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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