В Татарстане во время обгона иномарка столкнулась с грузовиком: пострадали взрослые и 7-летний ребенок

СЕГОДНЯ 13:05 2019-09-09T13:05:29+03:00

К счастью, мальчик находился в детском удерживающем устройстве и получил незначительные травмы [фото]

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Вечером 7 сентября в Набережных Челнах на трассе М-7 «Москва-Уфа» столкнулись автомобиль «Киа Рио» и грузовик марки DAF.

По предварительным данным, водитель легковушки превысил скорость и начал совершать обгон на том участке трассы, где это запрещено – в зоне действия соответствующего дорожного знака.

Оказавшись на встречке, он врезался в грузовик. Основной удар пришелся на водительское место. В результате данного дорожно-транспортного происшествия находившийся за рулем «Киа» мужчина получил перелом ноги и ушибы. Также пострадал и 7-летний мальчик, ехавший в этой иномарке. К счастью, в момент аварии ребенок находился в детском удерживающем устройстве и получил незначительные травмы. Также легкие травмы получил и водитель грузовика DAF.

Фото: ГИБДД Набережных Челнов

ИСТОЧНИК KP.RU