2019-09-09T14:02:29+03:00
Происшествия

В Марий Эл на трассе легковушка сбила столб, который переломил ее надвое

В результате ДТП один человек погиб, один пострадал [фото]
Лика ИСАЕВА
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С места происшествияС места происшествияФото: Марийская служба аварийно-спасательных и экологических работ
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В воскресенье, 8 сентября, в 6.20 на автодороге Козьмодемьянск-Чебоксары в 4,5 километрах от Козьмодемьянска 25-летний водитель автомобиля Lada 2114 превысил безопасную скорость, зацепил фонарный столб на обочине и рухнул в кювет. Сверху на легковушку рухнула сбитая ею конструкция. Она практически переломила машину на две части.

От полученных травм на месте аварии погиб водитель. Его 24-летний пассажир, житель деревни Коптяково получил травмы различной степени тяжести и был доставлен в больницу.

Столб практически перерезал легковушку пополам Фото: Марийская служба аварийно-спасательных и экологических работ

Столб практически перерезал легковушку пополамФото: Марийская служба аварийно-спасательных и экологических работ

Спасатели Марийской аварийно-спасательной службы организовали подъем автомобиля из кювета, сообщили в пресс-службе ведомства.

ИСТОЧНИК KP.RU

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