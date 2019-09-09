Из Казани запускают новый авиарейс - в Якутск

СЕГОДНЯ 11:41 2019-09-09T11:41:45+03:00

Боинг 737-700 будет осуществлять перелеты с промежуточной посадкой в Екатеринбурге

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С 27 октября этого года российский авиаперевозчик запускает новый рейс Казань-Якутск. Боинг 737-700 будет осуществлять перелеты с промежуточной посадкой в Екатеринбурге

Улететь в Якутск из столицы Татарстана можно будет раз в неделю - по воскресеньям.

Самолет будет вылетать в 15.55, в Екатеринбург он окажется в 19.10 и взлетает в 20.35, а приземляться в пункте назначения в 5.30. (Для каждого из городов указано местное время – Ред.).

Общее время в пути составит 7 часов 40 минут. При этом лимит бесплатного провоза багажа – до 20 килограммов, ручной клади – до 10 килограммов.

ИСТОЧНИК KP.RU