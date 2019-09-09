2019-09-09T12:05:14+03:00
Происшествия

В дождевике и маске: в Казани задержали безработного, который пытался вскрыть банкомат с помощью огня

Сработала сигнализация и мужчину задержали «по горячим следам»
Олег ЛУГОВОЙ
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Мужчина сознался полицейским, что пошел на преступление из-за нехватки денег.Мужчина сознался полицейским, что пошел на преступление из-за нехватки денег.Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Рано утром в Советском районе Казани полицейские прибыли в одно из отделений банка, там сработала сигнализация.

Они осмотрели тамбур с банкоматами и обнаружили, что ни один из аппаратов не поврежден, все деньги были на месте.

Стражи порядка изъяли записи с камер видеонаблюдения, установленных в округе. На них они увидели, как в тамбур с банкоматами заходит неизвестный в дождевике. Свое лицо он скрывал за маской. Мужчина зафиксировал дверь, чтобы та не закрылась, и попытался с помощью баллончика с легковоспламеняющейся жидкостью вскрыть один из банкоматов. Тут и сработала сигнализация, мужчине пришлось сбежать.

Его задержали «по горячим следам». 41-летний безработный признался, что пошел на преступление из-за проблем с деньгами.

- По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Попытка совершения кражи», - сообщили в УМВД Казани.

ИСТОЧНИК KP.RU

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