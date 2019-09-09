2019-09-09T11:03:10+03:00
Дом. Семья

В Казани пропал пес, который играл в прятки с бобрами

Своего "напарника" разыскивают охранники гаражного комплекса
Лика ИСАЕВА
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Собаку видели возле реки, где она играла в прятки вместе с бобрамиСобаку видели возле реки, где она играла в прятки вместе с бобрамиФото: соцсети
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Охранники гаражного комплекса на улице Адоратского в Ново-Савиновском районе столицы Татарстана разыскивают своего "напарника" - сторожевого пса Мальчика. Собака отзывалась и на кличку Граф.

- Он ушел утром примерно неделю назад на Казанку вместе с рыбаками в сторону поселка Борисоглебское, - рассказал "КП-Казань" сторож Николай. - С тех пор его мы не видели. Очень хотим, что бы Мальчик вернулся - его полюбили и мы, и автолюбители.

Собака - зонарно-рыжий кобель немецкой овчарки. Несмотря на суровый вид, отличается покладистым характером и дружелюбием. Несколько раз его заставали за тем, как он играл в прятки с бобрами, устроившие заводь неподалеку от гаражей, которые сторожил Мальчик.

ИСТОЧНИК KP.RU

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