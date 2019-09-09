В 2019 году в Казани расселят 16 аварийных домов

СЕГОДНЯ 10:55 2019-09-09T10:55:23+03:00

Сообщается, что от горожан при переселении не потребуют никаких доплат. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

На данный момент в мэрии города уже готовы купить 55 благоустроенных квартир

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На совещании «деловой понедельник» в мэрии Казани начальник управления жилищной политики Исполкома города Марсель Абдулхаков сообщил, что на республиканскую программу по переселению людей из аварийного жилья на 2019-2025 года для столицы Татарстана выделено 893,9 миллиона рублей.

По словам чиновника, расселять будут в 6 этапов. Так, до конца этого года людей попросят из 16 домов, имеющих наибольший износ.

На данный момент в мэрии Казани уже готовы документы для проведения аукциона по покупке 55 квартир. Торги пройдут 16 сентября.

При этом сообщается, что площадь предоставляемого «аварийщикам» жилья будет не меньше той, которую они сейчас занимают, никаких доплаты от горожан не потребуют, квартиры благоустроенны.

Кроме того, в 2019 году в Кировском районе города хотят расселить 5 аварийных домов.

ИСТОЧНИК KP.RU