Татарстанец заказал по почте стероиды и задержан за контрабанду

СЕГОДНЯ 10:24 2019-09-09T10:28:19+03:00

Эту посылку молодой человек получил из Беларуси Фото: Из материалов пресс-службы

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Житель республики, 18-летний спортсмен, решил заказать для себя стероиды для наращивания массы тела - молодой человек занимался силовым фитнесом. Во время получения посылки из Беларуси его задержали сотрудники Татарстанской таможни. В руках злоумышленника была посылка, в которой находились фармакологические препараты.

- Согласно заключения эксперта препарат DANABOL содержит в своем составе сильнодействующее вещество метандиенон (метандростенолон), препарат STROMBAFORT содержит в своем составе сильнодействующее вещество станозолол, - пояснили в пресс-службе Татарстанской таможни. - Это запрещенные к свободному обороту в России препараты.

В отношении 18-летнего татарстанца возбуждено уголовное по статье "Контрабанда сильнодействующих веществ".

Санкции указанной статьи предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок от трех до семи лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU