В Татарстане 9 сентября прогнозируют небольшие дожди и до 23 градусов тепла

СЕГОДНЯ 17:27 2019-09-08T17:27:51+03:00

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Начало новой рабочей недели в Татарстане пройдет при довольно комфортных погодных условиях. Так, ночью и утром 9 сентября на территории республики местами ожидается туман. В остальном же будет облачно с прояснениями. Местами пройдет небольшой дождь. Ветер северо-западный 3-8 м/с.

Что касается температуры воздуха, то ночью она составит от 5 до 10 градусов выше нуля. Днем воздух прогреется до 23 градусов со знаком "плюс".

ИСТОЧНИК KP.RU