В Татарстане 9 сентября прогнозируют небольшие дожди и до 23 градусов тепла
Ночью температура воздуха опустится до 5 градусов тепла
В целом понедельник будет теплым.Фото: Владимир КРУПСКИЙ
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Начало новой рабочей недели в Татарстане пройдет при довольно комфортных погодных условиях. Так, ночью и утром 9 сентября на территории республики местами ожидается туман. В остальном же будет облачно с прояснениями. Местами пройдет небольшой дождь. Ветер северо-западный 3-8 м/с.
Что касается температуры воздуха, то ночью она составит от 5 до 10 градусов выше нуля. Днем воздух прогреется до 23 градусов со знаком "плюс".
ИСТОЧНИК KP.RU