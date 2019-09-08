В Казани даже животные пришли голосовать: Ростовые куклы с Баумана отдали свои голоса за депутатов Госсовета

СЕГОДНЯ 16:13 2019-09-08T16:16:43+03:00

Изменить размер текста: A A

Сегодня по всей стране единый день выборов. В Казани сегодня выбирают депутатов Госсовета. Явка избирателей достаточно высока. При этом, некоторые люди решили подойти к походу на голосование с выдумкой.

Так, на одном из избирательных участков в числе голосовавших были замечены ростовые куклы, которые обычно радуют горожан и гостей Казани на улице Баумана - зебра, конь, осел и единорог.

В принципе, никто не указывает избирателям в каком виде приходить на голосование. Так, что одевшись героями популярных мультфильмов четыре татарстанца просто привлекли к себе дополнительное внимание.

Животные с Баумана проголосовали.

ИСТОЧНИК KP.RU