В Казани даже животные пришли голосовать: Ростовые куклы с Баумана отдали свои голоса за депутатов Госсовета
Сегодня по всей стране единый день выборов. В Казани сегодня выбирают депутатов Госсовета. Явка избирателей достаточно высока. При этом, некоторые люди решили подойти к походу на голосование с выдумкой.
Так, на одном из избирательных участков в числе голосовавших были замечены ростовые куклы, которые обычно радуют горожан и гостей Казани на улице Баумана - зебра, конь, осел и единорог.
В принципе, никто не указывает избирателям в каком виде приходить на голосование. Так, что одевшись героями популярных мультфильмов четыре татарстанца просто привлекли к себе дополнительное внимание.
Животные с Баумана проголосовали.
ИСТОЧНИК KP.RU