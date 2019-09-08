"Признался, что не может жить без своей возлюбленной": "Бизнесмен из Сочи" заставил жительницу Марий Эл взять два кредита и пропал

СЕГОДНЯ 12:28 2019-09-08T12:45:45+03:00

Только после этого женщина поняла, что общалась с мошенником и перевела ему 178 тысяч рублей

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В полицию обратилась 51-летняя жительница Йошкар-Олы. Она рассказала, что стала жертвой мошенника, лишившись огромной суммы денег.

По ее словам, все происходило стремительно. 29 августа заявительница познакомилась в одной из популярных соцсетей с мужчиной, который представился 44-летним бизнесменом из Сочи.

- У них завязалась переписка, и вскоре виртуальный знакомый признался, что не может жить без своей возлюбленной и сделал ей предложение. Также он сообщил, что в ближайшее время хочет прилететь к ней, чтобы познакомиться поближе, а потом забрать с собой. Женщина поддержала его, - отметили в пресс-службе полиции Марий Эл.

Вот тут-то и началось саме интересное. "Бизнесмен" заявил, что у него заблокировали все счета и денег нет даже на покупку билетов. Он попросил в долг у женщины. Та, согласилась. Женщина оформила два кредита и через терминалы в течение нескольких дней перевела деньги на разные абонентские номера телефонов в общей сумме 178 тысяч рублей. Вскоре она поняла, что ее обманули, и обратилась за помощью в полицию.

В настоящий момент полицейскими принимается комплекс мер, направленных на установление личности злоумышленника и его задержание. По данному факту проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

ИСТОЧНИК KP.RU