2019-09-08T10:40:20+03:00
Общество

"Искали нефть, а нашли фекалии": На улице Дементьева в Казани посреди дороги образовалась огромная яма

Асфальт провалился недалеко от бывшего здания администрации [Видео]
Владимир КРУПСКИЙ
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Фото: скриншот с видео.Фото: скриншот с видео.
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В Казани пришлось спешно перекрывать участок улицы Дементьева. Дело в том, что там провалился асфальт. Один из жителей города решил снять дыру в асфальте на видео. По его словам, яма образовалась недалеко от бывшего здания администрации и она просто огромная, туда "целый дом может поместиться". При этом, автор видео отмечает, что техника около ямы стоит, но, видимо, коммунальщики "решают, как бороться с проблемой".

В соцсетях начали живо обсуждать случившееся. Естественно, что начали придумывать варианты того, как именно образовалась яма. Среди вариантов были и "кто-то решил подкоп сделать", и "это дорога в ад", и "искали нефть, а нашли фекалии".

Пропасть в асфальте на улице Дементьева.Новости без цензуры: https://vk.com/kazan_criminal

Пока проблема не устранена. Впрочем, на видео видно, что территорию огородили и восстановительные работы ведутся.

ИСТОЧНИК KP.RU

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