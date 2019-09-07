В Татарстане районные больницы получили 42 новых реанимобиля

СЕГОДНЯ 17:08 2019-09-07T17:08:11+03:00

До конца 2019 года медучреждения республики получат еще 70 машин «скорой помощи»

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В эту субботу, главврачам районных больниц глава Минздрава Татарстана Марат Садыков вручил ключи от 42 новых автомобилей «скорой помощи». Все эти машины имеют класс «В» и оснащены современным медоборудованием.

На церемонии было заявлено, что в этом году медучреждениям республики дополнительно поставят 70 таких реанимобилей.

- В 2019 году из республиканского бюджета выделено более 860 миллионов рублей для закупки 187 автомобилей скорой медицинской помощи, из которых 29 августа уже поступили 75 автомобилей, - сообщает пресс-служба Минздрава Татарстана.

ИСТОЧНИК KP.RU