2019-09-07T16:06:38+03:00
Происшествия

В Татарстане внедорожник «Мицубиси» лоб в лоб столкнулся с КАМАЗом: один человек погиб

По предварительной информации, водитель иномарки на большой скорости выехал на встречку [видео]
Олег ЛУГОВОЙ
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Фото: скрншот с видеоФото: скрншот с видео
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В эту пятницу поздно вечером в Пестречинском районе Татарстана около села Старое Шигалеево произошло смертельное ДТП.

По предварительной информации, водитель внедорожника «Мицубиси Паджеро» превысил скорость и выехал на встречку. Там иномарка лоб в лоб столкнулась с КАМАЗом.

В Татарстане внедорожник «Мицубиси» лоб в лоб столкнулся с КАМАЗом.соцсети

В результате данного дорожно-транспортного происшествия погиб водитель внедорожника.

Напомним, за восемь месяцев этого года в Татарстане при нарушении правил обгона с выездом на полосу встречного движения произошло 124 ДТП, в которых погибло 22 человека и 210 получили травмы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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