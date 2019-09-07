В Татарстане внедорожник «Мицубиси» лоб в лоб столкнулся с КАМАЗом: один человек погиб
В эту пятницу поздно вечером в Пестречинском районе Татарстана около села Старое Шигалеево произошло смертельное ДТП.
По предварительной информации, водитель внедорожника «Мицубиси Паджеро» превысил скорость и выехал на встречку. Там иномарка лоб в лоб столкнулась с КАМАЗом.
В Татарстане внедорожник «Мицубиси» лоб в лоб столкнулся с КАМАЗом.соцсети
В результате данного дорожно-транспортного происшествия погиб водитель внедорожника.
Напомним, за восемь месяцев этого года в Татарстане при нарушении правил обгона с выездом на полосу встречного движения произошло 124 ДТП, в которых погибло 22 человека и 210 получили травмы.
ИСТОЧНИК KP.RU
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