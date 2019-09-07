СЕГОДНЯ 15:02 2019-09-07T15:02:32+03:00

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В соцсетях появилось видео того, как на мусоровоз рухнула водонапорная башня. Как утверждают интернет-пользователи в своих комментариях, ЧП произошло в Рыбно-Слободском районе Татарстана. Из этого в итоге без воды осталась целая деревня.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="480" height="264" src="https://www.kazan.kp.ru/video/embed/730684" frameborder="0"></iframe> Соцсети: в Рыбно-Слободском районе Татарстана на мусоровоз рухнула водонапорная башня.соцсети

В каком именно населенном пункте произошел инцидент не сообщается, равно и о том, пострадал ли кто-либо в результате обрушения.

Не сообщают официально и экстренные службы республики о данном происшествии, и произошло ли оно на самом деле в Татарстане. Так, что остается вероятность того, что данное видео не имеет никакого отношения к региону.

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ИСТОЧНИК KP.RU